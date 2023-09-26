هنأ أمين صندوق جمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين في الشركة وسرعة إخماد الحريق الذي شهدته إحدى الوحدات في مصفاة ميناء الأحمدي مساء يوم الجمعة الماضي.



وقال الفيلكاوي: ونحن نهنئ بسلامة الزملاء والزميلات في الشركة ونشكرهم على سرعة التجاوب والتعامل مع هذا الحادث الطارئ وإخماد الحريق من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتطبيق خطط الطوارئ بكل فاعلية واقتدار، فإننا في الوقت نفسه ندعو الى مزيد من الحذر والتشديد في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتأكد من تطبيق جداول الصيانة والقيام بها في مواعيدها.



وأضاف الفيلكاوي، إن ما قام به الزملاء المهندسين والفنيين في المصفاة وسيطرتهم على الحريق موضع فخر لنا، ونأمل مكافأتهم على الحد من الخسائر المالية وعدم وقوع أية إصابات وخسائر بشرية.



وأكد أمين صندوق «المهندسين»، أن التصدي لمثل هذه الحوادث أثبت كفاءة العنصر الوطني وضرورة دعمه وتسخير جميع الطاقات من أجل تكويت القطاع النفطي وعقود المقاولين فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها.