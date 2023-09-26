اختتـمـــت الجمعيــة الكويتية للأسر المتعففة معرض توزيع حقيبة الطالب المدرسية على الطلبة المسجلين في قوائم الجمعية من أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت لتدخل البسمة والسرور على وجوه اكثر من ألف أسرة داخل الكويت والكثير من الأطفال في وقت ترافق الحدث مع عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.



وقال عضو مجلس الإدارة أمين سر الجمعية الكويتية للأسر المتعففة جراح الصالح إن الجمعية استقبلت أبناءها الطلاب في المقر الرئيسي بمنطقة صباح السالم وسط فرحة الأبناء بهدية الجمعية التي أدخلت عليهم السرور والبهجة وعلى أهاليهم.



وبين أن الجمعية اعتادت تنفيذ هذا المشروع كل عام، حيث تقوم بتقديم هدية مفرحة لأبنائها الطلاب هي عبارة عن الحقيبة المدرسية المليئة بالاحتياجات المدرسية المختلفة وكوبون شراء للملابس والتي تمثل احتياجا أساسيا للطلاب مع بداية العام الدراسي والتجهيز للعودة للمدارس بعد انقطاع الإجازة الصيفية الطويل، مشيرا إلى الجمعية استطاعت دعم المحسنين توفير الحقائب المدرسية لطلبتها، مشيرا إلى ان 529 طالبا استفادوا منها فيما استفادت 471 طالبة.