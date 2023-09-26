عبدالعزيز الفضلي



قامت وزارة التربية صباح أمس وبشكل عاجل بتوفير أثاث لثانوية الدوغة بمنطقة غرب عبدالله المبارك، وذلك لسد النقص فيها، حيث إنها من المدارس الجديدة التي تم افتتاحها العام الدراسي الجديد.



من جانب آخر، واستكمالا للدور الهادف التي تقوم به الوزارة ومن منطلق حرصها على العملية التعليمية، قامت إدارة المكتبات بعقد ورشة تدريبية للموجهين الجدد في المناطق والإدارات التعليمية. وقال مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي، إن الورشة تهدف إلى تدريب الموجهين الجدد على اللائحة الشاملة للمكتبات المدرسية، والتي تحتوي على مجموعة من التعليمات الإدارية والفنية والمهنية.



وأوضح الماجدي، أنه من خلال الورشة التدريبية، تم تدريب الموجهين على المعايير الموحدة للمكتبات المدرسية والتي من خلالها سيتم تصنيف المكتبات المدرسية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ثقافيا مشتركا بين رابطة الأدباء الكويتية وإدارة المكتبات يسعى إلى تفعيل دور المكتبات المدرسية، بالإضافة إلى تنمية الميول القرائية لدى الطالب.