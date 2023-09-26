أكدت مديرة منطقة حولي الصحية د.منى عبدالصمد أن تطوير الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع ومن أهمها الخدمات الصيدلانية تندرج ضمن أهداف التقدم الاجتمـاعــي والتطـــور الاقتصادي ومن ضروريات التنـمـيــة الاقتصــاديـــة والاجتماعية.



وقالت عبدالصمد في تصريح صحافي أمس خلال احتفال مستشفى مبارك بيوم الصيدلي العالمي إنه سيتم وضع خطط مستقبلية تطويرية في منطقة حولي الصحية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مختلف القطاعات لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.



وأضافت أن الخدمات الصيدلانية تؤدي دورا أساسيا في وقاية المجتمع وعلاجه من الأمراض، لافتة إلى أن منطقة حولي الصحية تشارك الصيادلة الاحتفال بيومهم العالمي بهدف توعية المراجعين بالأدوية واستخداماتها الى جانب التوعية بمخاطر سوء استخدام الدواء.



وذكرت أن سوء استخدام الأدوية يتمثل في استخدام المريض للأدوية بطريقة مختلفة عما وصفها له الطبيب ويشمل ذلك العديد من الحالات فلكل دواء آثار جانبية يكون الطبيب على علم بها ويأخذها بالحسبان عندما يقوم بوصفها أما الأشخاص العاديون الذين يسيئون استخدام الأدوية فلا يعرفون هذه المخاطر الجانبية.



من جانبها، أكدت رئيسة مكتب الخدمات الصيدلانية في منطقة حولي الصحية د.عواطف المطيري الدور المهم الذي يؤديه الصيدلي في المجال الطبي باعتباره عنصرا مهما في الجسد الطبي.



وقالت المطيري إن الصيدلي يؤدي دورا مهما في صرف الأدوية والاستشارات الدوائية في وقت عملت وزارة الصحة على تقديم الصيدلي بشكل متميز وإبراز دوره، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يؤديه الصيدلي الإكلينيكي في المستشفى مع الأطباء المعالجين.