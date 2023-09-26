دعوة أصحاب القسائم لتقديم طلبات إيصال التيار في القطع التي تغذيها المحطات قريباً



دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع محطات النقل الناطق الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فيصل السميط عن تشغيل محطتين تحويل رئيسيتين وهما جنوب عبدالله المبارك A 132/11 KV، ومحطة المطلاع 1E ‏ 132/11 kV.



وقال السميط في تصريح للصحافيين انه سيتم قريبا البدء بترتيبات دعوة اصحاب القسائم لتقديم طلبات ايصال التيار الى قسائمهم في القطع التي تغذيها تلك المحطات. وأكد السميط انه جار حاليا الترتيب لتشغيل محطة جنوب عبدالله المبارك B وكذلك العمل على تشغيل المحطات المتبقية في منطقة المطلاع. ولفت الى ان عدد المحطات في المطلاع 40 محطة تحويل رئيسية تم تشغيل 31 محطة منها بالإضافة الى 4 محطات تحويل جهد 400 ك.ف و27 محطة تحويل جهد 132 ك.ف، مؤكدا انه جار العمل على تشغيل المحطات التسع المتبقية خلال السنة الحالية. وأوضح السميط انه لا توجد عوائق تذكر اما الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، مشددا على ان الامور المالية المتعلقة بها خاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولفت الى تشغيل المحطات تم بواسطة مهندسين من إدارة الانشاءات وهم من «إنشاء المحطات» (م.راشد الياقوت - م.ابراهيم العوضي - م.دلال السالم) ومن «انشاء الكيبلات» (م.محمد العجمي - م.محمد العنزي - م.علي البلوشي - م. عبدالله المناعي - م.فهد السري - م. ندى القناعي - م.فاطمة ابوالحسن).