حنان عبدالمعبود



كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف، مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. مشعل الزعبي عن اجتماع يعقد بمقر الهيئة العامة للغذاء والاغذية مع ممثلي الادارة العامة للخبراء. وقال الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه ستتم مناقشة الدعاوى والمنازعات القانونية المتعلقة بالتراخيص الصحية للمنشآت الغذائية وعربات بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للاشتراطات واللوائح المنظمة لهذا الشأن. وبين ان الاجتماع يضم ممثل الادارة العامة للخبراء م. مشعل الثويني ومدير ادارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة الفروانية د. نواف العنزي.