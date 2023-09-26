ينطلق قطار انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2024/2023 اليوم الثلاثاء مع أولى محطاته في كلية الحقوق، والتي تشهد تنافسا بين القائمة المستقلة وقائمة المتحدون. هذا، وستقوم عمادة شؤون الطلبة ببث نتيجة الانتخابات بين القوائم المتنافسة من خلال إنستغرام عمادة شؤون الطلبة @kuniv_sa. وفي هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أ.د.جاسم الحمدان أن جميع اللجان العاملة لانتخابات الجمعيات العلمية على استعداد كامل لاستقبال هذه الانتخابات. وأشار الحمدان إلى أنه تم اختيار أماكن الاقتراع في كلية الحقوق وهي قاعة 122/123 للطلبة وقاعة 139 للطالبات، مضيفا أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 1352طالبا و1746 طالبة بمجموع 3098 طالبا وطالبة ممن سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة الإدارية لجمعية الحقوق. ولفت إلى استعداد اللجنة لتنظيم انتخابات بقية الكليات، وهي كلية التربية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية يوم الأحد 1/10، وكلية الآداب وكلية العلوم الاجتماعية يوم الثلاثاء 10/3، وكلية الطب وكلية العلوم الطبية المساعدة يوم الأربعاء 4/10.