

محمد راتب



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أنه يرحب بكل الاقتراحات لخدمة منطقة الوفرة السكنية وأهاليها، مشيرا إلى انه يتفهم وضع المنطقة وبعدها، وواعدا أن يجعل جميع المقترحات والمطالب التي تخص المنطقة من الأولويات، استجابة للمواطن وهمومه. جاء ذلك خلال زيارة قام بها السعود إلى منطقة الوفرة السكنية لتفقد حديقة الأطفال والمسرح الروماني، والتأكد من جاهزيته للافتتاح والتشغيل الفعلي لخدمة المنطقة والمساهمين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له النائب عبدالهادي العجمي، وعضو مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية فهد العجمي، ثم قام باستضافتهم في الديوانية والتطرق إلى أمور تخدم المنطقة مثل افتتاح خدمة تنمية المجتمع ودواوين المنطقة.