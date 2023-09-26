استقبل النائب أسامة الشاهين في مكتبه امس القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الكويت د.محمد بن سبت لتهنئته وتكريمه على الإنجاز الذي تحقق باختيار بحثه العلمي ضمن أفضل 10 بحوث على مستوى العالم لعام 2022 في مجلة أبحاث النانو العلمية التخصصية المحكمة.



وثمن د.بن سبت في تصريح صحافي اهتمام النائب الشاهين بالبحوث العلمية التي تخدم البلد والبيئة بشكل عام وتسليط الضوء عليها.



وأوضح أن بحثه العلمي الذي حقق هذا الإنجاز يتعلق بصناعة جزيئات من الفضة صغيرة الحجم (نانو بارتيكيلز) تم تحضيرها بطريقة صديقة للبيئة.



وبين أنه تم التحكم بحجم هذه الجزيئات عن طريق مستخلص حبوب القهوة العربية غير المحمصة، وبذلك تم الحصول على جزيئات بحجم يتراوح بين 7 و8 نانو بارتيكيلز.



وأشار إلى أن طريقة التحضير كانت صديقة للبيئة، كما أن هذه الجزيئات تم استخدامها بطريقة تخدم البيئة للتخلص من بعض الأصباغ التي تنتج عن بعض الصناعات.