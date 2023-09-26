وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي قال في مقدمته: إنه تم إطلاق عقد «عافية» والخاص بالتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومما لا شك فيه أن الهدف من هذا العقد هو تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الطبي الخاص حتى يتيح لهم خيارا أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب، وبالمقابل يؤدي ذلك إلى تخفيف العبء والضغط عن أقسام مستشفيات وزارة الصحة وتقليل فترات الانتظار للمواطنين.



ذكرت وزارة الصحة أنها تقوم بالرقابة على تنفيذ أعمال العقد من خلال الجولات التفتيشية على مقدمي الخدمات الصحية، وأنه يتم وضع تقارير دورية بشأن تنفيذه مما يتفق والهدف من إنشائه، ونظرا لأهمية تطبيقه بالشكل القانوني والإداري الداعم للفئات المستفيدة.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - نسخة من عقد التأمين الصحي للمشمولين بنظام «عافية» المبرم بين وزارة الصحة وشركة التأمين، وجميع العقود اللاحقة للعقد الرئيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بالشروط الخاصة لكل عقد.



2 - عدد المتقاعدين المؤمن عليهم في التأمين الصحي «عافية»، وعدد المتقاعدين المتسلمين لبطاقة عافية لكل سنة على حدة منذ بداية العقد الرئيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 - هل من ضمن المتقاعدين المؤمن عليهم في التأمين الصحي «عافية» غير كويتيين؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بكشف مفصل بأسمائهم وبياناتهم وما السند القانوني لذلك؟



4 - كم يبلغ «سقف التأمين» لكل مؤمن عليه في السنة؟ وما القيمة التأمينية لكل متقاعد ملزمة الوزارة بسدادها، وذلك منذ بداية العقد الرئيسي حتى آخر تمديد للعقد؟



5 - تزويدي بالدفعات المسددة للشركة منذ بداية تنفيذ العقد الرئيسي حتى آخر دفعة تم سدادها مع بيان تاريخ كل دفعة، وتزويدي بإفادة الجهة المشرفة بالوزارة عن تنفيذ الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في بنود العقد واعتمادها للصرف، وذلك عن كل دفعة تم سدادها.



6 - هل يتم دفع مبالغ مسبقة للشركة قبل الحصول على الخدمة؟ وهل تسترد هذه المبالغ في حال عدم الاستفادة منها أم لا؟



7 - تزويدي بكشوفات مراجعة إدارة نظم المعلومات بالوزارة للبيانات المرسلة من قبل الشركة والمتعلقة بالتسويات المالية عن كل فترة تأمينية من العقد الرئيسي حتى ورود هذا السؤال، مع توضيح صحة أقساط التأمين المضافة والمستبعدة لكل فترة تأمينية معدة من الشركة.



8 - ما الضوابط والإجراءات التي تم وضعها لضمان التزام مقدمي الخدمات الصحية للمتقاعدين في تنفيذ الخدمات وفق بنود العقد؟ مع تزويدي بصورة من هذه الضوابط.



9 - هل يحق للمشمول بنظام عافية السؤال عن البوليصة التأمينية والحصول من الشركة على خطاب رسمي يوضح ما صرف منها والباقي من سقف التأمين الصحي له؟ وما آلية ذلك؟ وهل نشرت هذه الآلية للمشمولين في عقد عافية؟



10 - ما آلية حساب رصيد بطاقة المتقاعد التأمينية الذي لم يستخدم السقف الأعلى لها وانتهت السنة التعاقدية؟ وكيفية حساب رصيد بطاقة المتوفين ومازال هناك رصيد لهم في بوليصة التأمين في نفس السنة؟ وكيفية حساب وتخصيص سقف التأمين للمتقاعد الذي يشترك خلال فترة سريان العقد وفقا للعقد؟



11 - هل قامت أي جهة وبالأخص المستشفيات بمخالفة ضوابط وإجراءات الوزارة في تطبيق بنود عقد «عافية» منذ بداية العقد الرئيسي وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما إجراءات الوزارة حيال كل مخالفة وقعت؟



12 - الشركة ملزمة بتوفير خدمة تسجيل شكاوى للمشمولين بالتغطية التأمينية، وذلك من جميع مراكز التواصل لديها، هل قامت الشركة بتزويد الوزارة بالشكاوى المقدمة من المتقاعدين؟ في حال الإجابة بالإيجاب كيف تعاملت الوزارة مع تلك الشكاوى؟



13 - خلال العام 2022 أعلنت وزارة الصحة افتتاح مركز اتصال مباشر معني فقط بتلقي استفسارات وشكاوى المتقاعدين المستفيدين من خدمات عافية، بالرغم من التزام الشركة بتوفير خدمة تسجيل الشكاوى، ما الدواعي التي أدت إلى افتتاح الوزارة مركز اتصال؟ وهل هناك تقصير أو ملاحظات على الشركة في أداء هذه الخدمة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك؟



14 - هل أضيفت مميزات أخرى عــــلى عـــقد «عــافية» خلال فترة التمديد؟ وكم تبلغ قيمة هذه المميزات؟



15 - نسخة من التقارير الدورية الصادرة من وزارة الصحة بشأن تطبيق عقد «عافية» منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



16 - هل قامت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين)، بتسجيل مخالفات أو تطبيق حالات الامتناع على العقد أو الدفعات المسددة للشركة، في حال الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بالمخالفات وأسباب حالات الامتناع وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك؟