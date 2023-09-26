قيام وزارة التعليم العالي بابتعاث الطلبة المتميزين لأفضل جامعات العالم في البرمجة والعلوم الرقمية تحسباً للمستقبل



قدم النائب عبدالوهاب العيسى اقتراحا جاء كالتالي:



مع تكرار تعرض البلاد لهجمات سيبرانية ومع توقع تكرارها بشكل أكبر وأخطر في المستقبل، ومن أضرارها تعطيل شبكة الكهرباء، أو اختراقات مصرفية، او تعطيل حركة المال في الدولة، او اختراق بيانات ومعلومات أمنية خاصة بالدولة.



ولمخاطر الاعتماد الكلي على الشركات الأجنبية ما قد يضع الدولة في حالة ابتزاز تفاوضي دائم، وبالتالي إضعاف موقف الدولة في هذا القطاع الحيوي والمهم.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة:



- قيام وزارة التعليم العالي بإعداد خطط ابتعاث مميزة لأفضل جامعات العالم للطلبة المتميزين في البرمجة والعلوم الرقمية لدراسة تخصص الأمن السيبراني، للمساهمة في تكويت هذا القطاع وتعزيزه مستقبلا.