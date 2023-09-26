وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بو قماز جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بعدد جسور المشاة المكيفة والمزودة بسلالم كهربائية متحركة مع تحديد مواقعها وتكلفة كل منها.



2 - قائمة بأسماء الشركات المنفذة للجسور، وصور ضوئية عن العقود إن وجدت.



3 - هل تجري الهيئة العامة للطرق والنقل البري أعمال الصيانة لجسور المشاة أو تشرف على شركات تقوم بأعمال الصيانة بموجب عقود؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن العقود والتقارير الدورية لأعمال الصيانة إن وجدت.



4 - ما الإدارة المعنية بالرقابة على أعمال صيانة جسور المشاة؟ مع تزويدي بتقاريرها إن وجدت.



5 - نمى إلى علمي وجود عدد من جسور المشاة مكيفة وبها سلالم كهربائية متحركة لا تعمل هل شكلت لجان تحقيق لتحديد مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين؟



6 - هل الجسور المغلقة المزودة بالتكييف والسلالم الكهربائية المتحركة مزودة بكاميرات أمنية؟ وهل تعمل الكاميرات أم خارج الخدمة؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:



وفقا لأحكام الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، يعمل بشكل حر الآلاف من الشباب المواطنين والمواطنات الذين يتعرضون لضغوط مالية وإدارية كبيرة تزايدت بالفترة بعد مرورهم بالأزمة الاقتصادية التي تعرض لها هذا القطاع.



وحيث تزايدت التزاماتهم تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصوصا في ظل عدم الوضوح بتطبيق القانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن مكافأة نهاية الخدمة والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد شريحة بدء اشتراك الخاضعين للباب الخامس.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل يستفيد العاملون في القطاع الخاص وفقا للباب الخامس من المكافأة المقررة وفقا للقانون رقم (110) لسنة 2014؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد الذين استفادوا من القانون وقيمة المبالغ التي تحصلوا عليها مجتمعين.



2 - كم تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري المقررة تفصيلا من الشرائح التي يخضع لها العاملون وفقا لأحكام الباب الخامس؟ وهل تستقطع نسبة مخصصة تطبيقا للقانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن مكافأة نهاية الخدمة؟



3 - هل ينقل المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس الى شرائح أعلى من الشرائح المقررة لهم نظير مؤهلاتهم في القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 إجباريا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآلية القانونية لطريقة نقلهم.



4 - هل تسدد الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى أي مبالغ نظير جزء من حصة استقطاع العاملين وفقا لأحكام الباب الخامس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجدول يوضح نسبة السداد والقيمة الإجمالية والجهة الصارفة.



5 - ما عدد العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام الباب الخامس؟ وكشف يوضح عدد من انتقل منهم إلى التسجيل في أبواب أخرى منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



انتشرت في الآونة الأخيرة الكلاب الضالة في المناطق السكنية والحرفية والخدمية والتجارية، وبدأ عددها بالتزايد في ظل تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن أداء مهام عملها وعدم وجود خطة واضحة ورؤية لمعالجة المشكلة حتى باتت تشكل عن خطرا على صحة وأمن المجتمع، واللافت أن الهيئة أعلنت في أبريل 2023 عن تفعيل ممارسة جديدة ابتداء من مارس 2023 لمدة سنة كخطة طوارئ مؤقته للحد من انتشار الكلاب الضالة ومعالجتها إلا أن المشكلة في تفاقم مستمر.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية عن عقد الشركة الممارسة.



2 - خطة الهيئة ورؤيتها والمشاريع ذات الصلة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة موضحا فيها الفترات الزمنية إن وجدت.



3 - هل تقوم الهيئة بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والفرق واللجان التطوعية ذات الاهتمام بجمع ورعاية الحيوانات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأعمال المشتركة.



4 - ما قيمة الميزانية المخصصة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة سنويا؟



5 - إحصائية بعدد البلاغات التي تم تلقيها خلال الثلاث السنوات الأخيرة على أن تكون موزعة لكل سنة على حدة.



6 - آلية تلقي البلاغات والإجراءات المتبعة فور تلقي البلاغ حتى معالجة المشكلة.



7 - هل يجرى التعامل مع جميع البلاغات الواردة؟



8 - ما مدى إمكانية معالجة الكلاب السائبة وتصديرها للخارج؟