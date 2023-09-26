سماح جمال



عبر الإعلامي والفنان عبدالله الطليحي لـ «الأنباء» عن سعادته لتقديمه الموسم الجديد من برنامج «ع السيف» الذي يبث يوميا عبر شاشة قناة atv، متمنيا أن يحظى هذا الموسم من البرنامج بالنجاح في عيون المشاهدين في الكويت والخليج والوطن العربي.



وحول القضايا التي يطرحها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: قررت أن أبتعد تماما عن هذا الأمر، بالرغم من أن الكثيرين يتواصلون معي ويطلبون مني التحدث عن قضاياهم أو المشاكل التي يتعرضون لها ويلقبونني بـ «نصير الشعب»، ولكن مع الأسف بعض الأصوات التي أجد فيها قلة التقدير هي ما جعلتني أبتعد عن ذلك.



وعما إذا كان يفكر في الدخول إلى المجال السياسي كونه يحب إيصال صوت الناس، قال الطليحي: مستحيل أن أدخل إلى المجال السياسي أو الانتخابات.