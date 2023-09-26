ضمن جهود التعاون بين جامعة الكويت والمؤسسات الدولية حضر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.أسامة السعيد استقبال سفارة الولايات الأميركية المتحدة، لمناقشة أوجه التعاون والتطور في مجال الطب والعناية بالمرضى، ومجال التعليم الطبي والبحث العلمي بمشاركة أهم المؤسسات الطبية الأميركية والقطاع الخاص الطبي الأميركي.



وأوضح أ.د.أسامة السعيد أنه تمت خلال اللقاء مناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الطرفين واستفادة جامعة الكويت ومركز العلوم الطبية، والآليات المتاحة لتفعيل هذا التعاون على أكمل وجه، بما فيها التعليم الطبي خلال الفترة الدراسية وبعد التخرج، إضافة إلى البعثات التدريبية في مجالات الطب المختلفة لمنتسبي جامعة الكويت.