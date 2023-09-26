وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته: تماشياً مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الشباب ( كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين ) كل على حدة ؟ وما الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارتين؟

2- ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في الجهتين المذكورتين أعلاه؟

3- عدد الخريجين الذين تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما تخصصاتهم؟

4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟

5- هل هناك وظائف إشرافية شاغرة أعلن عنها أو لم يعلن عنها في الجهتين المذكورتين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي تلك الوظائف؟

6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في مكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم؟