ثامر السليم



للمرة الثانية شهدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ازدحاما من قبل الطلبة ممن يرغبون باستكمال جداولهم الدراسية، مما أدى إلى ازدحام الممرات وتجمهر ومشادات وفوضى بسبب أزمة تسجيل المواد.



واستنكر امين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسين الكندري ازدحام ومشادات طلبة «التربية الأساسية» مع موظفي مكتب التسجيل في مكاتب التسجيل بالكلية لاستكمال جداولهم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه الفوضى حدثت بسبب قلة الشعب الدراسية المطروحة التي خلقت أزمة الشعب المغلقة.



وأشار الكندري إلى أنه «طالبنا مرارا وتكرارا بتوفير المزيد من الشعب الدراسية للطلبة ولكن دون استجابة»، موضحا أن العمادة مددت عملية التسجيل ولكن لم يستفد الطلبة من تلك المهلة.