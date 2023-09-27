أجرى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية البحريني الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لتعزيته في استشهاد عدد من جنود قوة الواجب البحرينية بالسعودية.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الشيخ طلال الخالد قدم واجب العزاء في استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين في الهجوم الإرهابي الغادر على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة.



واستنكر الشيخ طلال الخالد هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ مملكة البحرين الشقيقة من كل سوء ومكروه.