الطوالة: الجمعية تسعى للاستمرار في توفير البيئة المناسبة لتنمية مهارات البحث العلمي وبناء القدرات العلمية والفنية



عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة بالوكالة عبدالرحمن المطيري أن أطباءنا وإبداعاتهم منارة إشعاع وعطاء من خلال المنظومة الطبية التي تلقى كل الدعم والمؤازرة من القيادة السياسية بالبلاد، إيمانا بأهمية مهنة الطب ورسالته النبيلة والتي تعد من أهم المهن الإنسانية لما تنطوي عليه من أهمية خاصة في تخفيف الآلام والمعاناة.



جاء ذلك في كلمة ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة بالوكالة عبدالرحمن المطيري خلال افتتاح الملتقى السنوي للأطباء حديثي التخرج والذي تنظمه الجمعية الطبية الكويتية برعاية سمو ولي العهد.



وشدد المطيري على أن الكويت تولي أهمية كبيرة لصحة المواطن وهى على رأس الأولويات مترجمين ذلك من خلال امتلاك الأدوات والمقومات التي تدفعنا نحو بلوغ الغايات الطموحة التي نسعى لتحقيقها وما يجسد ذلك من خطط تطويرية مستمرة في القطاع الصحي على جميع الأصعدة وخاصة العنصر الفني. وأكد وزير الإعلام أن المسار الطبي ليس خاليا من التحديات والصعوبات ولكن مع الدعم المستمر والتشجيع من قبل القيادة السياسية لتمكين كل طبيب أن تكون له بصمة مميزة في هذا المجال متطلعا الى إحداث تغيير حقيقي في مجال الطب بالكويت.



وأشار إلى أن هذا التغيير يبدأ من الأطباء حديثي التخرج وينتهي بهم وأن وجودهم نقطة التحول في رحلتنا نحو تحقيق الرؤى المثلي نحو رعاية صحية مميزة في الكويت.



وأكد عبدالرحمن المطيري أن وزارة الصحة ستكون سندا وداعما لهم في كل خطوة ولن تألو جهدا في مجابهة الصعاب لتحقيق الرؤى الفردية والجماعية والتي تصب في النهاية لخدمة الكويت. وقال وزير الإعلام اننا أمام جيل جديد من الأطباء الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم بكل إخلاص وتفان يحدوهم الأمل والطموح للانطلاق إلى الميدان الطبي بكل أقسامه ليكونوا جزءا حيويا وفعالا من النظام الصحي للكويت.



من جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة في كلمته ان ما يميز الملتقى هو الرعاية السامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لافتا إلى أن هذه الرعاية ستترك أثرا إيجابيا بالغا في نفوس الأطباء حديثي التخرج. واستذكر الطوالة جهود سمو ولي العهد في الدعم المستمر لأبنائه العاملين في القطاع الطبي، ومنها توجيهات سموه بتعديل وضع الأطباء خصوصا أبناء الكويتيات، مشيرا إلى أن هذا يعكس حرص سموه الدائم على التماس هموم وتحديات القطاع الطبي والعمل على تسهيل الصعاب التي تواجه القطاع لترقى الكويت بسواعدهم وعزيمتهم نحو الأفضل.



وأشار إلى ان الجمعية تسعى للاستمرار في توفير البيئة المناسبة لتنمية مهارات البحث العلمي وبناء القدرات العلمية والفنية وبث روح التواصل بين الأطباء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، معربا عن الأمل في تحقيق الرقي والتنمية للمجتمع في الكويت.



يذكر ان الملتقى يهدف الى تعريف الأطباء حديثي التخرج بواجباتهم المهنية خلال سنة الامتياز، كما تتطرق الى الالتزامات القانونية على الأطباء خلال عملهم في مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع وتعريفهم بآلية التقديم والقبول في البورد الكويتي.