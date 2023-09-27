هل توجد حالات لخصم الاستحقاقات والديون لجهات الدولة من نصيب الأرملة أو فرد واحد دون غيرهم من المستحقين؟

أطلب تزويدي ببيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 1/1/2020 على أن يشمل أسماء المبادرين ونوع المشروع



وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.



وجاء سؤال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، كما يلي:



وجهت الإدارة العامة للجمارك عدة مخاطبات رسمية لرئيس ديوان الخدمة المدنية، وعقد اجتماع بين ممثلي الإدارة العامة للجمارك والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالتكليف في 10/7/2023 وذلك فيما يخص عدم ظهور بدلات «خطر ـ عدوى» في النظم المتكاملة للخدمة المدنية لوظيفــة مفتـــش جمركــي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 ـ ما أسباب عدم ظهور بدلات «خطر ـ عدوى» في النظم المتكاملة للخدمة المدنية لوظيفة مفتش جمركي؟



2 ـ أعداد الموظفين الذين يحملون مسمى «مفتش جمركي» ولم تظهر لهم بدلات خطر، عدوى في النظم المتكاملة للخدمة المدنية.



3 ـ كم تبلغ قيمة بدل الخطر وبدل العدوى لكل موظف معين بوظيفة مفتش جمركي؟



4 ـ تاريخ علم ديوان الخدمة المدنية بمشكلة عدم ظهور بدلات «خطر ـ عدوى» في النظم المتكاملة للخدمة المدنية لوظيفة مفتش جمركي، وما الإجراءات التي اتخذها الديوان لحل تلك المشكلة، وما أسباب تأخر حل تلك المشكلة؟



كما وجه سؤالين إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء الاول منهمــــا كمــــــا يلي:



نمى إلى علمي وجود حالات لم يطبق عليها صحيح نص المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وذلك فيما يتعلق بخصم الاستحقاقات والديون المذكورة في نص المادة لجهات الدولة من نصيب المستحقين لمعاش المتوفى في حدود ربع هذه المستحقات وتقسم بينهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل توجد حــــالات لخصم الاستحقاقات والديون لجهات الدولة والغير من نصيب الأرملــــة فقط أو فرد واحد من المستحقين دون غيرهم من باقي المستحقين؟



إذا كانت الاجابــــة بالإيجاب ما السند القانوني لذلك، وما عدد الحالات التي ينطبق عليها ما جاء أعلاه، وهل وردتكم شكاوى من المستحقين بسبب الخصم المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بردودكم على تلك الشكاوى.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



في شأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المشاريع التي درستها الهيئة.



2 ـ عدد المشاريع المنفذة.



3 ـ كم نسبة الإنجاز، وما الموقف الحالي للمشاريع المنفذة حاليا؟



4 ـ كم عدد كوادر الهيئة وميزانيتها منذ التأسيس؟



5 ـ كم المردود المادي من المشاريع المنفذة لصالح الدولة لكل مشروع منجـــز؟



كما قدم سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



نص البند 5 من المادة 55 من القرار الوزاري رقم 16/ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني على تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم محافظات الدولة، وحيث إن الجمعيات التعاونية هي التي تقوم بإدارة أموال المساهمين، كـــما أنها كيانات لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1ـ هل توجد حالات لخصم الاستحقاقات والديون لجهات الدولة والغير من نصيب الأرملة فقط أو فرد واحد من المستحقين دون غيرهم من باقي المستحقين، وكم عدد هذه المشاريع بالمحافظات، وكم قيمتها المالية، وما النفع الذي يعود على المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟



2 ـ أوجه الصرف لكل مشروع وقيمته المالية وتاريخ إنجازه وذلك منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



كما وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الماجد جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد دراسات مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة احتياجات سوق العمل؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها، وما احتياجات الديوان التي طلبها من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لسد احتياجات سوق العمل؟



2 ـ ما الخطة التي تتبعها وزارة التعليم العالي لسد احتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة؟



3 ـ هل يوجد ربط بين الوزارتين وديوان الخدمة المدنية؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، جاء كما يلي:



في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن تشمل أسماء المبادرين ونوع المشروع، ونوع التمويـــــل وقيمتــــه.



2 ـ بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي رفضت حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن تشمل أسماء المبادرين ونوع المشروع، ومبررات الرفض وصورة ضوئية من الكتاب المرسل للمبادر مبينا فيه سبب الرفض.



3 ـ بيان تفصيلي عن جميع المشاريع التي مضى على تاريخ تقديمها أكثر من أربعة أشهر ولم يبت فيها بالموافقة على أن تشمل أسماء المبادرين ونوع المشروع، ونوع التمويل وقيمته.