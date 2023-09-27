كم عدد المشاريع المتعثرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مساجد ومراكز لتحفيظ القرآن وغيرها في آخر 10 سنوات وعلى وجه الخصوص في المحافظة؟



وجه النائب مبارك الحجرف 3 أسئلة إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء السؤال الأول منها كما يلي:



بخصوص حصول القناة الرياضية في تلفزيون الكويت على حقوق بث ما تبقى من بطولات كرة القدم الأرجنتينية لهذا الموسم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم تبلغ قيمة صفقة بث ما تبقى من الدوري الأرجنتيني على القناة الرياضية؟



2 - لماذا تخلت وزارة الإعلام عن حقوق بث (الدوري الإسباني - الأوروبي - السعودي) التي تزيد شعبيتها ومتابعيها أكثر بكثير من الدوري الأرجنتيني؟



3 - هل كان التعاقد بطريق الأمر المباشر بشأن حقوق بث الدوري الأرجنتيني أو كان بطريق الممارسة أو المزايدة أو أي طرق أخرى للتعاقد؟ وهل أخذت موافقات الجهات الرقابية على هذا التعاقد؟



4 - هل توجد خطة لتلفزيون الكويت للحصول على حقوق بث دوري آخر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بهذا الخطة واسم الدوري.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



بخصوص إيقاف البدلات عن بعض الموظفين العاملين في نظام النوبات في محطات وزارة الإعلام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما السند القانوني لإيقاف البدلات للعاملين في نظام النوبات في المحطات؟



2 - هل أخذ بالحسبان أن إيقاف البدلات سوف يرهق المواطنين الذين التزم بعض منهم بالقروض وغيرها من الالتزامات بناء على تلك البدلات؟



3 - نمى إلى علمي اختيار عدد معين من الموظفين بالمحطات لصرف تلك البدلات؟ ما معايير وضوابط اختيار هؤلاء الموظفين؟



4 - هل تعهدت وزارة الإعلام للموظفين بصرف البدلات بعد تحديث البيانات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب متى سيعاد صرف البدلات لهم؟



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



تعد مراكز تحفيظ القرآن الكريم محضنا تربويا لغرس قيم الإسلام ومبادئه وآدابه، وحلقات التحفيظ من أهم وأقدم مؤسسات تعليم وتأديب الأطفال في الإسلام، حيث إنها تقوم بمهمة كبيرة وجهد متواصل في تعليم الأطفال القرآن الكريم، من حيث التلاوة الصحيحة، وتقديم المعلومات اللازمة من أحكام التجويد المختلفة وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن أغلب مباني مراكز تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غير مكتملة أو غير منجزة من سنوات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد المشاريع المتعثرة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مساجد ومراكز لتحفيظ القرآن وغيرها في آخر 10 سنوات وعلى وجه الخصوص (في محافظة الجهراء)؟



2 - توجد مباني تحفيظ للقرآن الكريم في محافظة الجهراء ما بين قيد الإنشاء أو متوقف العمل على إنشائها منذ سنوات، فما أسباب تعطل إنجاز هذه المشاريع؟



3 - كشف بمراكز تحفيظ القرآن قيد الإنشاء أو في طور التسليم، موضحا فيه مدة العقد وقيمته والشركة المنفذة ومدة تنفيذ المشروع.



4 - هل اتخذت الوزارة إجراءات قانونية تجاه الشركات المنفذة للمشاريع (مباني تحفيظ القرآن وغيرها) بسبب التأخير في تسليم المشروع أو عدم إنجازه كما هو منصوص عليــــه في العقد؟



إذا كانت الإجابـــــة بالإيجاب يرجى تزويــــدي بهذه الإجراءات والشركات والمشاريع المنفذة عليهــــا هذه الإجـــراءات.