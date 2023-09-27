وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، فيما يخص مشروع مطار الكويت الجديد (T2)، قال فيه: بما أن وزارة الأشغال العامة قائمة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي والتنموي،



لذا، أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1 - ما نسبة الإنجاز في المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد وما تاريخ الانتهاء من المشروع؟



2 - هل ستطبق وزارة الاشغال العامة غرامات تأخير على المقاولين في حال عدم انجاز المشروع في التاريخ المحدد في العقد؟



3 - أرست الوزارة مناقصة الحزمة رقم (3) على خامس أقل الأسعار شركة ليماك التركية بقيمة 236 مليون دينار كويتي.



- يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من كتاب الترسية الموجه للجهاز المركزي للمناقصات العامة وآخر الإجراءات فيما يخص الموضوع والتاريخ المتوقع للبدء بأعمال الحزمة رقم (3)



4 - هل غيرت الوزارة نظام النواقل الرأسية المذكور في مستندات العقد إلى مصاعد عادية وذلك حسب طلب المقاول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالأسباب التي دعت الوزارة للموافقة على طلب المقاول؟ وما رأي الجهات المستفيدة؟



كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات الصادرة عن الجهاز الاستشاري في مشروع مطار الكويت الجديد (T2) والمراسلات حول هذا الأمر؟



- هل بدئ بتركيب المصاعد العادية في المشروع بدلا من نظام النواقل الرأسية؟