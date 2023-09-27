نفى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الشكوك التي تحوم حول فريقه وإعداده التكتيكي، بعد تعرضه لخسارة أولى في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد. وقال المدرب المخضرم في مؤتمر صحافي أمس قبل لقاء لاس بالماس اليوم: «علي تقييم الأمور بتوازن، التوازن مهم ولحسن الحظ امتلك ذلك في جيناتي».



وتابع: «يبدو الأمر متسرعا بعض الشيء عندما نشكك بالأمور بعد الفوز ست مرات في سبع مباريات».



وقال المدرب ان على فريقه الخضوع لنقد ذاتي بعد تعثره أمام أتلتيكو مدريد، لكنه أجرى «تقييما مختلفا» للعديد من الانتقادات التي واجهها «عندما تكون مدربا لريال مدريد يكون النقد طبيعيا في حال التعثر. لا أتأثر بهذا الشيء».



وأضاف: «يجب أن تخضع لنقذ ذاتي حول الأمور الجيدة، وهي كثيرة، والسيئة، وهي ليست بالكثيرة».



ومن الانتقادات الموجهة لأنشيلوتي خط وسطه على شكل ماسة، في ظل تواجد الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو في المقدمة أمام أتلتيكو، والدفع أساسيا بالمخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.



أقر المدرب «الخطة ليست كاملة. كل خطة لها نقاط ضعفها. تسمح لنا بامتلاك الطاقة والضغط العالي، لكن أحيانا نقع فريسة العرضيات لأن لاعبي الوسط لا يصلون في الوقت المناسب للتغطية». وتابع «نقطة الضعف واضحة ويمكن معالجتها». وأشارت بعض التقارير الصحافية الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي قد يستبدل بشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا كلاعب مع ريال مدريد سابقا.



وعلق أنشيلوتي «لدي معرفة كبرى والقدرة للقيام بذلك، آمل أن يكون هو، راوول، و(ألفارو) أربيلو مدربين في يوم من الأيام، لأنهم يعجبونني كثيرا». وسيتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل بدءا من يونيو المقبل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.



وأكــد الإيطالي أن المهاجم البرازيـلــي فينيسيــوس جونيور بات جاهــزا بعدما حرمه فيروس معــوي من اللعب ضد أتلتيكو، وإثر تعافيه من إصابة عضلية بفخذه.