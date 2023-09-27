أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد عبدالعزيز الجارالله على أهمية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. وأثنى على الدور الذي يقوم به في إدارة وتنمية جزء كبير من أصول وأموال الهيئة وأهمية دوره في تعزيز العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة.



جاء ذلك خلال زيارة الجارالله للمقر الرئيسي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، يرافقه العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، إذ التقى بالرئيس التنفيذي الجديد للمكتب عبد المحسن المخيزيم، وهنأه على توليه هذا المنصب وتمنى له التوفيق.



والتقى الجارالله خلال زيارته بالموظفين الكويتيين العاملين في المكتب واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم لتطوير وتحسين بيئة عملهم.



وخلال الزيارة قدم الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي بلندن عبد المحسن المخيزيم عرضا ضم آخر مستجدات الهيكلة الاستراتيجية للمكتب التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وسياسة الاستثمار، واستراتيجية توزيع الأصول التي يتبعها المكتب.