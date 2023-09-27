قال النائب د.عبدالكريم الكندري: بعد قيام المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بـ «خور عبدالله» المصادق عليها في 2013، قامت الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية عام 2008.



وأضاف: إن 174 نائبا في البرلمان العراقي يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال اتفاقية قناة «خور عبدالله»، لذا لم يعد يسعنا الحديث عن النوايا السيئة، بل نحن أمام فعل عدائي منسق تحت غطاء سياسي يستوجب من الحكومة تحركا أكثر حزما من مجرد تسليم مذكرة احتجاج.