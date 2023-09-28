بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا الله عز وجل أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث السعدون ببرقية تهنئة إلى رئيسة البرلمان في جمهورية تركمانستان دنياغوزيل غولمانوفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.



من جانب آخر، استقبل الرئيس السعدون وكيل شؤون المفاوضات الاقتصادية المتعددة الأطراف والثنائية في وزارة الخارجية بجمهورية الأرجنتين لراميرو أوردوكي. هذا، وحضر اللقاء سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى الكويت كلاوديا اليخاندرا، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية السفير عبدالله اليحيا.