نظمت إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي ورشة تدريبية لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية بحضور رئيس لجنة الميزانيات د.عادل الدمخي. وتهدف الورشة التي حضرها الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية بالتكليف د.هالة الحميدي والأمين العام المساعد لقطاع الجلسات واللجان بالتكليف أحلام القلاف إلى إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من الخبرات التطبيقية المصاحبة للدراسات النظرية في الكلية. وأكد الدمخي، في تصريح على هامش الورشة، أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في البلد أمر مهم جدا وله آثار جيدة جدا للطلبة. وأشاد بدور المكتب الفني بلجنة الميزانيات والحساب الختامي في تعزيز الثقافة والتوعية لدى الطلبة وشرح عمل اللجنة وآلياتها.



ودعا الدمخي إلى تكثيف وتكرار مثل هذه المبادرات مع كل الجامعات الأخرى والتخصصات القانونية والمحاسبية مرحبا بجميع الطلبة من مختلف الكليات.



من جهتها، أعربت الحميدي عن شكرها لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د.عادل الدمخي على اهتمامه وحضوره هذه الورشة وللإداريين والطلبة في كلية القانون الكويتية العالمية على هذه الزيارة، متمنية أن يستمر هذا التعاون وأن يحقق الاستفادة المثلى للطلبة.



وتوجهت بالشكر للعاملين في لجنة الميزانيات والحساب الختامي والأمانة العامة التي حرصت على توفير المادة العلمية وتنظيم هذا البرنامج.



وأشادت الحميدي بالدور الذي قامت به إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية لإنجاح هذه الفعالية. وقدم كل من رئيس لجنة الوزارات والإدارات الحكومية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي عبدالله جوهر واختصاصي الاقتصاد في اللجنة عبدالعزيز الهديب شرحا للطلبة عن المواد المالية والقانونية والدستورية التي تحكم عمل اللجنة واختصاصات وآليات عملها.



وتم خلال الورشة عرض مادة توثيقية عن مسيرة وتاريخ الحياة البرلمانية في الكويت، والمحطات التي مر بها مجلس الأمة الكويتي منذ تأسيسه، والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس.



كما تناول العرض النظام الانتخابي والمراحل التي مر بها هذا النظام والمتغيرات التي طرأت على تقسيم الدوائر ونظام التصويت، والمشاركة السياسية للمرأة الكويتية.



وتم التعريف بآليات انتخاب رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس وتشكيل اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى آليات مناقشة وإقرار التشريعات، وأطر مناقشة الاستجوابات وطلبات طرح الثقة أو عدم التعاون. ورافق موظفو العلاقات العامة الطلبة في جولة تفقدية لعدد من موافق مجلس الأمة شملت زيارة مكتبة مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم ولجنة الميزانيات والحساب الختامي.