حققت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل والموزع الحصري لسيارات نيسان في الكويت، أربعة مراكز أولى، ومركزا ثانيا واحدا إضافة للفوز بجوائز في 9 فئات، وذلك في مسابقة نيسان وإنفينيتي الإقليمية لمهارات خدمة العملاء، والتي جرت فعالياتها الشهر الماضي في دبي.



وتهدف مسابقة المهارات الإقليمية السنوية، إلى تكريم الموظفين الذين تميزوا بالأداء الاستثنائي والخبرة والموهبة في مجال خدمة العملاء على مدار العام الماضي. وتهدف المسابقة الإقليمية، التي تعد جزءا من مبادرة عالمية كبرى، إلى تسليط الضوء على التزام نيسان باعتبار العميل محور الاهتمام الرئيسي لدى جميع موظفي شركات نيسان وانفينيتي وجميع الشركاء الإقليميين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



وترشح 50 موظفا إلى هذه المسابقة الإقليمية من بين 800 موظف من جميع الوكلاء الإقليميين شارك في هذه المسابقة، حيث تم تكريم المرشحين بلقب «النخبة» Elite، وهو الكونسبت الذي قامت عليه المسابقة لهذا العام. وتأكيدا على التناغم في الاستراتيجيات والتفكير، تم تنظيم واستضافة هذه المسابقة السنوية لأول مرة بالتعاون بين نيسان وانفينيتي. وشاركت نيسان وانفينيتي البابطين بسبعة موظفين وفنيين أكفاء لتمثيل الكويت، حيث استطاع خمسة منهم الفوز في أربع فئات من هذه المسابقة شملت: مستشاري المبيعات، مستشاري الخدمة، مسؤولي قطع الغيار وفنيي الخدمة. وكان وائل أبو دولة من بين الفائزين الذين مثلوا شركة البابطين من الكويت، حيث فاز بالمركز الأول لفئة التميز بين مستشاري المبيعات لسيارات نيسان، كما فاز بجائزة أفضل مسؤول في مجال التواصل مع العملاء وطريقة التعريف بالمنتج، وكذلك جائزة أفضل موظف في مجال خدمات تجربة القيادة، وأفضل موظف عن فئة التفاوض مع العملاء وإتمام عملية البيع.



أما جائزة التميز لمسؤولي المبيعات في انفينيتي، فقد فاز بها ياسر عابد، الذي نال أيضا لقب أفضل موظف عن فئة التواصل مع العملاء والتعريف بالسيارة، ولقب أفضل موظف عن فئة خدمات تسليم السيارات.



وحقق نشأت جاد المركز الأول أيضا عن فئة التميز كأفضل استشاري خدمة لسيارات نيسان، وفاز بلقب أفضل موظف عن فئة الاستقبال، والأفضل في فئة رضا العملاء، وهو ما جعله يفوز بجائزة المنافسة، وهي رحلة مدفوعة إلى اليابان للمشاركة في منافسات المهارة العالمية التي ستجرى في نوفمبر.



وكانت «البابطين» على موعد مع ذهبية أيضا، فاز بها رافيش ناير للتميز في فئة استشاريي قطع الغيار، ولقب أفضل موظف في طريقة استلام وإجراء طلبات قطع الغيار.



وكان المركز الثاني في مسابقة التميز في خدمة سيارات انفينيتي فقد فاز به بدر جاد الله، الذي فاز أيضا بلقب أفضل موظف عن فئة خدمة الاستقبال.