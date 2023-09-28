القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة الشابة مايان السيد سعادتها الشديدة بتحقيق إنجاز جديد في مسيرتها الفنية بفوزها بجائزة «الممثلة المفضلة» في الدورة الثانية من حفل توزيع جوائز اختيار الأطفال «نكلوديون» الذي أقيم مؤخرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي، مع الفنانة البريطانية جيسي جي.



وأكدت مايان أن هذه الجائزة تتويج للعديد من النجاحات التي حققتها في أعمالها السابقة وكسبت من خلالها شعبية وجماهيرية كبيرة، لافتة الى أن سعادتها اكتملت بعد حصولها على بطاقة عضوية نقابة المهن التمثيلية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد كانت مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» من بطولة النجمة يسرا، وشاركت مع دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة».