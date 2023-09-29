

وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني



بو قماز جاء كما يلي: صرحت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز خلال لقاء إعلامي بتاريخ 11 مايو 2023 بأنها انتهت من وضع خطة لحل مشكلة تهالك الشوارع في جميع مناطق ومحافظات الكويت بالإضافة لجسر الشيخ جابر الأحمد، وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية ودون وكيل محلي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية العليا من الجهات الحكومية لدعم جهود وزارة الأشغال العامة لإصلاح الطرق والبنية التحتية والتي قمتم بترؤسها مع بيان التالي:



أ- ما الجهات الحكومية التي يعمل بها كل عضو من أعضاء اللجنة؟ وما اختصاصه.



ب - صورة ضوئية من جميع محاضر اجتماعات اللجنة.



ت- هل تقدم أي عضو من أعضاء اللجنة بالاعتذار عن أعمال اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب الاعتذار.



2 - جميع الدراسات التي أجريت خلال توليكم الحقيبة الوزارية لبيان أسباب تطاير الحصى، وهل سيتدارك هذا الأمر من خلال الآلية التي ستنفذها الشركات العالمية لصيانة الطرق؟



3 - هل أعدت وزارة الأشغال العامة برنامجا زمنيا للخطة التي صرحت بها وزيرة الأشغال العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من البرنامج الزمني، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى توضيح الأسباب.



4 - دعت وزارة الأشغال العامة متمثلة بالدكتورة أماني بوقماز بعض السفارات لترشيح شركات بلدانها العالمية المختصة بصيانة الطرق، وبناء عليه يرجى توضيح أسباب اختيار هذه السفارات دون الأخرى؟



5 - ما القيمة التقديرية التي رصدتها وزارة الأشغال العامة لعقود صيانة الطرق التي تقدمت بطرحها؟



6 - صرحت الوزيرة خلال المقابلة بأن أعمال صيانة الطرق ستبدأ في منتصف شهر يوليو، يرجى بيان الأسباب التي حالت دون التزامكم بالموعد الذي قمتم بتحديده للبدء في إصلاح الشوارع المتهالكة، وما تأثير هذا التأخير على البرنامج الزمني لخطة إصلاح الطرق؟



7 - كما ورد على لسان الوزيرة في المقابلة ذاتها بأن آلية اختيار الشركات العالمية الفائزة بعقود صيانة الطرق ستكون عن طريق أفضل العطاءات، وليس أقل الأسعار وعليه يرجى تزويدي بالتالي:



أ - صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة دراسة العطاءات لعقود وممارسات صيانة الطرق مع توضيح اختصاصات كل عضو والجهة التي يعمل بها، والدور الذي يقدمه في اللجنة.



ب - ما الشروط التي حددتها اللجنة لاختيار العطاء الأفضل؟



8 - نمى إلى علمي أن الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لممارسات صيانة الطرق لها سابقة أعمال وتعمل من خلال وكيل محلي لها في الكويت، وبالتالي يرجى بيان ما مدى صحة هذا الأمر، وفي حال كان هذا الأمر صحيحا يرجى توضيح الأسباب التي دعت الوزارة لدعوة هذه الشركات للمشاركة.