وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع نص على الآتي:



صاحب إجراءات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ إعلان التعينات في الهيئة للعام الدراسي 2020/2021، كثير من الإشكالات وشبهات التلاعب والتجاوز، وترتب عليه العديد من الشكاوى إلى ان انتهى الأمر بصدور قرار بإلغاء القرار من الهيئة.



ونمى إلى علمي عدم تقيد لجنة التعيينات في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باللوائح المعمول بها في الهيئة والتي تنظم عمل لجان الأقسام العلمية، وعدم التزامها بالإجراءات القانونية المتصلة بنظر ومراجعة وتقييم طلبات التقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في الهيئة وفق إعلانها الأخير في هذا الشأن، وتبين ذلك بسبب تجاوز كثير من المستحقين للقبول كأعضاء هيئة تدريس مع تزايد الشكاوى التي رفعت إلى الهيئة بسبب تعرضهم لتعسف وحرمانهم من خوض المقابلات من دون مبرر.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من الإعلان الأخير للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي طلبت بموجبه التقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وعضو هيئة تدريب في كلياتها ومعاهد تدريبها، وإرفاق شروط التقدم والمواعيد الزمنية المحدد لتسلم الطلبات، مع بيان طريقة التقديم عما إذا كانت عبر الموقع الإلكتروني أو التسليم الورقي.



2- بيان الإجراءات التي بموجبها تم تشكيل لجنة التعيينات في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكم عدد أعضائها وما درجاتهم العلمية ومناصبهم داخل الهيئة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كل دعوة لاجتماعات لجنة التعيينات منذ بدء النظر في طلبات المتقدمين.



3- كم عدد الذين تقدموا بطلباتهم للوظيفة المذكورة؟ وعدد الملفات الواردة لكل قسم مع تواريخ وصولها وطريقة ورودها عما إذا كانت عبر الموقع الإلكتروني أو التسليم الورقي؟



4- ما الجهة التي تقوم بالتقييم ورصد النقاط، هل هي إدارة الهيئة أو الكلية المعنية أو مجلس القسم العلمي أو لجنة التعيينات في القسم العلمي؟ مع تزويدي بالنتائج التفصيلية لاحتساب نقاط المعايير الأكاديمية والنشر العلمي والخبرات العملية وغيرها من الشروط اللازمة لإجراء المقابلات الشخصية لكل طلب على حدة.



5- ما الإجراءات التي اتبعتها الكلية لفرز وتقييم ملفات المتقدمين للوظيفة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من استمارة تقديم الطلبات المقدمة للعمل في الأقسام العلمية بالكلية، وفق احتساب نقاط المعايير الأكاديمية والنشر العلمية والخبرات المطلوبة كشروط لإجراء المقابلات الشخصية.



6- كم عدد الطلبات المستوفية لشروط إجراء المقابلة الشخصية مع بيان النقاط التي حصل عليها أصحابها، وعدد الطلبات التي تم استبعادها من المقابلة الشخصية وبيان أسباب الرفض؟



7- هل تمت دعوة متقدمين للوظيفة المذكورة، للمقابلة الشخصية من المستوفين لشروط المقابلة الشخصية، دون توفير ملفاتهم ومعدل نقاطهم التي حصلوا عليها لأعضاء لجنة المقابلة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما مبررات ذلك وهل يتطابق مثل هذا الإجراء مع الضوابط اللائحية؟



8- هل اطلع كل أعضاء لجنة التعيينات المذكورة على ملفات المتقدمين للوظيفة محل السؤال؟ وهل شاركوا في الفرز والتقييم واحتساب نقاط المعايير الأكاديمية والنشر العلمي والخبرات العملية لهم؟ مع تزويدي بالمحاضر والبيانات الخاصة بذلك.



9- هل تمت دعوة المتقدمين للوظيفة محل السؤال للمقابلة الشخصية وإبلاغهم في يوم المقابلة ذاته بعدم استيفائهم لمجموع النقاط اللازمة لإجراء المقابلة مع بيان أسمائهم ومجموع ما حصلوا عليه من نقاط؟ وهل تبين لاحقا أن الموظفين الذين تم استبعادهم من إجراء المقابلات كانوا مستوفين لمجموع النقاط اللازمة؟



10- ما صحة تقدم أعضاء في لجنة التعيينات والمقابلات المعنية بالاستقالة من اللجنة في المراحل الأولى منذ بدء النظر في طلبات المتقدمين للوظيفة محل السؤال؟ وكم عدد هذه الاستقالات وما أسبابها؟ وما الإجراءات المتخذة بشأنها لسلامة عملية التقييم والمفاضلة بين المتقدمين وفق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص؟



11- لماذا تم رفض أوراق بعض المتقدمين، واستبعادهم من المقابلة ثم قبول أوراقهم بعد شكاوى مقدمة منهم تثبت استيفاءهم جميع الشروط؟ ومن المسؤول عن هذه الأخطاء؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتصحيحها؟



12- لماذا ألغي إعلان التعيين؟ وما نتائج لجنة التحقيق التي شكلت بخصوصه؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إزاء نتائج التحقيق؟ مع تزويدي بنسخة من تقرير لجنة التحقيق المشكلة.



13- هل سيتم وضع آلية جديدة تضمن عدم تكرار التجاوزات السابقة وتحقيق العدالة والشفافية في التعيينات؟



14- لماذا لا تتطابق شروط التعيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع شروط التعيين في جامعة الكويت خصوصا في شرط التفرغ الكامل؟



15- هل أحيلت لجان التعيين التي ثبت تلاعبها في إجراءات التعيين للتحقيق؟ وإلى أين وصلت إجراءات التحقيق مع تزويدي بنسخة من تقرير لجنة التحقيق إن وجدت وأسباب عدم التحقيق إن كانت الإجابة بالنفي؟



16- ما الإجراءات التي اتخذت لضبط لجان التعيين في الأقسام العلمية التي تبين التلاعب بنتائج التعيين فيها؟



17- هل هناك توجه لإلغاء نتائج لجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية والتعليم السابق؟