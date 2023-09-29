وجه النائب سعود العصفور سؤالين الى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يعــــد فحـــــص ومراجعـــة الأوراق والوثائــق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعيات التعاونية أحد أوجه التأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات أو شبهات تتعلق بسوء الإدارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما عدد اللجان التي شكلت لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة التعاونية منذ عام 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بالتقارير النهائية لأعمال تلك اللجان، وما اتخذته الوزارة من قرارات حول تلك اللجان.



2 - ما التوصيات الصادرة عن لجان التحقيق أعلاه، إن وجدت؟ وهل نفذت الوزارة هذه التوصيات؟ وإذا لم تنفذ أي من التوصيات - إن وجدت - فما أسباب ذلك؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



تأكيدا على أهمية تفعيل الرقابة على الأداء الإداري والمالي في الجمعيات التعاونية للحفاظ على المال العام وحماية حقوق المساهمين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة في مخالفات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية خلال أعوام 2021، و2022، و2023.



2 - كشف بالتوصيات الصادرة من هذه اللجان متضمنا اسم الجمعية التي شكلت في حق مجلس إدارتها لجنة تحقيق.



3 - كشف بالتوصيات التي لم يؤخذ بها، مع بيان الأسباب الداعية لذلك.



4 - هل شكلت لجنة وزارية لمتابعة أعمال لجان التحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار الوزاري بهذا الخصوص مع تحديد المهام والصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة وتشكيلها الحالي، وجدول بالتوصيــات التي حفظتها هذه اللجنة إن وجدت.



5 - عدد حالات إحالة المراقبين للتحقيق وأسباب الإحالة والنتيجة التي انتهى إليها التحقيق في كل حالة خلال الأعوام المذكورة أعلاه.