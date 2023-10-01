ما المشاريع الاستراتيجية الآنية والقصيرة والمتوسطة المدى المقترح تنفيذها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي؟



وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء كما يلي:



لما كانت الكويت تواجه تحديات تختص بالأمن الغذائي كونها بلدا لم يصل بعد إلى الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المستدام للأغذية، ولما كانت التدابير المتخذة لا تعدو كونها تأمين توافر الغذاء لمدة زمنية تكفي لعدة شهور من خلال الاستيراد والتخزين الذي لا يضمن ديمومة توافر الغذاء خصوصا في ظل مختلف الأحداث والأزمات والصراعات على الصعيد العالمي.



ولما صدر في 23 مايو 2022 قرار بتشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الكهرباء والماء.



ولما قرر مجلس الوزراء في تاريخ 8 أغسطس 2022 بناء على توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن تقريرها النهائي الذي تمخض عن إصدار قرار إنشاء لجنة عليا تسمى «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص، وهي على النحو التالي: وزارة الداخلية الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة الخارجية وزارة المالية وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الهيئــــة العامة للغذاء والتغذيــــة الهيئـــــــة العامــــــــــة للاستثمار، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الـــوزراء.



لذا يرجى إفادتـــــي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما ترتيب الكويت على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لآخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بالأسباب التي أدت إلى تدهور تصنيف الكويت وتراجعها عالميا وعربيا في عام 2022 بعدما كانت في الصدارة.



2 ـ ما آلية عمل لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي لأداء الاختصاصات المنوطة بها، وما عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وما آخر التطورات الخاصة بالتوصيات التي رفعتها لمجلس الوزراء؟ مع تزويدي بالمحاضر والمستندات.



3 ـ ما الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بالكويت والتي نظرت فيها لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي؟ مع تزويدي بالمستندات.



4 ـ ما المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد والتي بحثتها لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



5 ـ ما الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع منظومة الأمن الغذائي في البلاد والتي أشرفت لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي على متابعتها وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



6 ـ ما الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي ولاسيما المتعلق بالماء والغذاء والتي وضعتها لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي؟ مع تزويدي بالمستندات.



7 ـ ما الركائز الأساسية لسبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي بالكويت والتي بحثتها لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي؟ مع تزويدي بالمستندات.



8 ـ ما المشاريع الاستراتيجية الآنية والقصيرة والمتوسطة المدى المقترح تنفيذها خلال السنوات المالية من 2022 إلى 2025 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الكويت والتي أوصت لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بتنفيذها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



9 ـ ما مدى التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بموافاة لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بتقرير دوري حول أعمال فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بدعم منظومة الأمن الغذائي، وكذلك التنسيق مع كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية؟ مع تزويدي بالتقارير الدورية.



10 ـ ما توصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن مرئيات وتقارير الجهات المعنية والاتحادات الغذائية الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي؟ مع تزويدي بالتقرير النهائي للجنة.



11 ـ ما آلية عمل اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي لأداء الاختصاصات المناطة بها، وما عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وما آخر التطورات الخاصة بالتوصيات التي رفعتها لمجلس الوزراء؟ مع تزويدي بالمحاضر والمستندات.



12 ـ ما الهيكل التنظيمي للجهاز الاستشاري للجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي والذي يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد لإعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي؟ مع تزويدي بأسماء العاملين في الجهاز الاستشاري وجنسياتهم والمزايا المالية المقررة لكل منهم.



13 ـ هل وضعت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الغذائي والمائي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالاستراتيجية.



14 ـ ما البرامج والمشاريع التي وضعتها اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، وما المدد الزمنية لتنفيذها، وما الميزانية المرصودة لها؟ مع تزويدي بالمستندات.



15 ـ ما مؤشرات قياس الأداء التي اعتمدتها اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وتعمل على تحسين الأعمال على ضوئها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



16 ـ هل اقترحت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي السياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بالكويت؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



17 ـ هل تابعت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وتطبيق الخطط والاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الإجابة.



18 ـ هل اقترحت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي التدابير التنفيذية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرضه للخطر وقت الأزمات والطوارئ؟ مع تزويدي بالمقترحات إن وجدت.