ما هي عقود المراسلين في «الهيئة» مع بيان أسماء الشركات المتعاقـد معهـا ومــا عقود صيانــة الزراعات التجميليـة ؟



وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير التربية والتعليـــم العالي والبحث العلمي د.عادل الماجد جاء كما يلي:



لما كانت المادة (17) من الدستور تنص على أن: «للأموال العامة حرمة، وحمايتهــا واجب على كل مواطن» وانطلاقا من واجب المحافظة على الأموال العامة والتثبت من إنفاقها في الوجوه المخصصة لها طبقا لأحكام القانون بهدف إجراء رقابة فعالة على كافة الأموال بما يكفل صونها وعدم العبث بها أو التفريط فيها.



يرجى التكرم بالإفادة عن الآتي:



1- بيان جميع أوامر الشراء المباشرة التي أبرمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ العام 2018 وحتى تاريخه؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل منها؟



2- بيان جميع التعاقدات المباشرة التي قامت بها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لخدمات النظافة منذ عام 2018 وحتى تاريخه؟



مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها مع إرفاق نسخة عن كل عقد منها؟ وهل تم التعاقد بصورة مباشرة مع شركات مختلفة لذات المالك بالتجاوز على الحد الأعلى المسموح به قانونا في التعاقد المباشر؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر تلك الحالات مع إرفاق نسخة عن كل منها.



3- بيان جميع عقود تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية في الهيئة منذ العام 2018 وحتى تاريخه مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل عقد منها؟



4- بيان جميع عقود المراسلين في الهيئة منذ العام 2018 حتى تاريخه؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل منها؟



5- بيان جميع عقود تنفيذ أعمال الخدمة والعمال والبوفيهات في الهيئة منذ العام 2018 وحتى تاريخه مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل عقد منها؟



6- بيان جميع العقود الخاصة بتشغيل وصيانة واصلاح المصاعد الكهربائية في الكليات والمعاهد ومراكز العمل التابعة للهيئة منذ العام 2018 وحتى تاريخه؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل عقد منها؟



7- بيان جميع المخالفات التي شابت العقود السابقة والإجراءات الجزائية التي اتخذتها إدارة الهيئة بشأن تلك المخالفات؟ مع إرفاق نسخة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة في هذا الشأن؟



8- بيان جميع العقود التي قامت إدارة الخدمات العامة في الهيئة بإبرامها بالمخالفة لاختصاصاتها المحددة بموجب الهيكل التنظيمي للهيئة منذ عام 2018 حتى تاريخه بالمخالفة للمرسوم رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها؟ مع بيان أسباب ذلك؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة حيال ذلك؟ مع إرفاق المستندات المؤيدة للإجابة؟



9- بيان جميع عقود المزايدات التي أبرمتها الهيئة منذ العام 2018 وحتى تاريخه؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل منها؟



10- بيان جميع الممارسات التي طرحتها الهيئة منذ العام 2018 حتى تاريخه؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل منها؟



11- بيان جميع العقود التي أبرمتها الهيئة لأعمال صيانة أجهزة وبرامج الحاسب الآلي في الهيئة منذ العام 2018 وحتى تاريخه؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل منها؟



12- بيان جميع شهادات المصادقة البنكية المؤيدة لأرصدة خطابات الضمان وشهادات الإفراج عن الكفالات البنكية في العقود التي أبرمتها الهيئة عن الفترات من عام 2018 وحتى تاريخه مع إرفاق نسخة عن كل منها؟ وهل تم ذلك من غير الوحدة المختصة بالشراء في الهيئة؟ وبيان أسبــاب ذلك؟



13- هل قامت الهيئة بتمديد أي عقود بعد انتهاء مدتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تلك العقود؟ مع بيان أسماء الشركات المتعاقد معها وإرفاق نسخة عن كل منها؟



وهل تم التمديد وفقا للإجراءات والشروط المقررة قانونـــا؟ وهل توجد أعمال تتعلـــق بأي عقد من العقود سالفة الذكر لم يتم تنفيذها منذ العام 2018 وحتى تاريخه؟ وفي حـــال وجودهـــا يرجى ذكـــرها وبيان أسبـــاب عـــدم التنفيـــذ؟ مع إرفاق نسخة عن كل منها؟



14- هل قامت الهيئة بتمديد أي من تلك العقود قبل الحصول على موافقة لجنة الشراء في الهيئة وذلك منذ العام 2018 وحتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب بيان تلــــك العقــود؟ مع إرفاق نسخة من كل عقد منها؟



15- بيان جميع الموافقات الصادرة من الهيئة على الصرف على الرغم من امتناع المراقبين الماليين عن التوقيع على استمارات الصرف منذ عام 2018 وحتى تاريخه؟



وأسباب امتناع المراقبين الماليين عن التوقيع على استمارات الصرف؟ وأسباب الصرف رغم وجود الامتناع؟ مع إرفاق المستندات المؤيـــدة للإجابــة؟