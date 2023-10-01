تزويدي بصورة ضوئية عن عقد تطوير طرق جنوب السرة للمرحلة الثانية والذي يشمل 3 أنفاق بين منطقتي الصديق والسلام بالإضافة إلى التقاطع الرئيسي لشارع دمشق مع الدائري الخامس



وجّه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



لما كان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن لائحة العمل التعاوني نص على إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب عدم إلغاء نسبة دعم المحافظات المقدرة بـ 5% من الجمعيات التعاونية؟



2- هل أعدت دراسة بشأن جدوى تقديم تلك المبالغ لدعم المحافظات؟



3- ما عوائد ذلك الدعم المقدم للمحافظات على الجمعيات التعاونية؟



4- على الرغم من وجود ميزانيات مخصصة للمحافظات، ما أسباب حاجتها لدعم الجمعيات التعاونية بنسبة 5%؟



5- هل تلزم الجمعيات بدفع تلك النسبة للمحافظات؟



كما وجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن عقد تطوير طرق جنوب السرة للمرحلة الثانية والذي يشمل 3 أنفاق بين منطقتي الصديق والسلام، بالإضافة إلى التقاطع الرئيسي لشارع دمشق مع الدائري الخامس.



2- المراحل التنفيذية للمشروع والفترة الزمنية لإنجاز كل مرحلة.



3- متى بدأ العمل بالمشروع؟



4- ما الأعمال التي أنجزت بالمشروع منذ بدء العمل به حتى تاريخ ورود السؤال؟



5- الموعد النهائي لإنجاز المشروع بموجب العقد الموقع مع الشركة المنفذة.



6- هل العمل في المشروع جار وفق المراحل والفترات الزمنية المتفق عليها؟ في حال وجود تأخير يرجى إفادتي بالأسباب والإجراءات المتخذة.



7- القيمة الإجمالية للمشروع.



كما وجه سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ميزانية تجديد وصيانة المساجد والمباني الأثرية السنوية ومصروفاتها التفصيلية.



2- كم عدد المساجد الأثرية التي تم تجديدها أو صيانتها؟ وما التكاليف التفصيلية لكل مسجد على حدة في السنوات الـ 5 الماضية؟