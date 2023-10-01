أكد رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية د.دليم الهاجري أن الكويت حققت إنجازات بارزة في مجال طب وجراحة المسالك البولية تستقطب اهتمام ومتابعة المؤتمرات الطبية الإقليمية والعالمية.



جاء ذلك في اتصال هاتفي مع «كونا» أمس خلال حضوره المؤتمر السنوي الـ 20 للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية الذي انطلق في دبي بحضور 250 خبيرا عالميا وأكثر من 2500 مشارك من 75 دولة ويختتم فعالياته اليوم.



وقال الهاجري إن الكويت باتت محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم، مبينا أنها ستستضيف المؤتمر السنوي العربي الـ 20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي الـ 16 في جراحة المسالك البولية في نوفمبر المقبل بمشاركة دولية، موضحا أن المشاركة الكويتية العالية المستوى في هذا المؤتمر الذي يعد ثالث اكبر مؤتمر على مستوى العالم دليل على الاهتمام بتطوير القطاع الصحي، معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل القيادة السياسية ووزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت.



ولفت إلى أن الكويت تشارك في هذا الملتقى العلمي بأوراق عمل ومحاضرات علمية وإدارة جلسات نقاشية بحضور 4 أطباء كويتيين من الاستشاريين في جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت يقدمون خبراتهم في مجال جراحة المسالك البولية من بين أكثر من 250 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية، مبينا أن المؤتمر يعتبر الأبرز والأكبر في مجاله على مستوى قارة آسيا بالإضافة إلى كونه يسمح بتوسيع مدارك المعرفة والتواصل مع زملاء المهنة في هذا المجال ويتضمن بالإضافة إلى المحاضرات العلمية الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال جراحة المسالك ومحاضرات علمية للطاقم التمريضي المساعد في التدريب التخصصي في مجال أمراض جراحة الكلى والمسالك البولية لرفع مستوى العمل الطبي في هذا المجال.



وذكر الهاجري أن الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية حريصة على المشاركة بطرق فعالة عبر الندوات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية وتقديم الأبحاث من الكويت في مختلف المؤتمرات العالمية والإقليمية، معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل وزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت.



ويشارك في المؤتمر من الكويت كل من استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال د.عبدالناصر السعيد واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت د.أحمد العنزي واستشاري جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت د.حسين العنزي واستشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة د.دليم الهاجري.