وجّه النائب بدر سيار سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، جاء نصه كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الأجهزة التعويضية، والتي لم تقم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتسليمها لهم، يرجى تزويدي بكشوف الطلبات وكشوف التسلم الخاصة بالأجهزة التعويضية من عام 2002 حتى عام 2023.



2 - ما أسماء الشركات الخاصة بتوفير الأجهزة التعويضية للهيئة؟ وكم عددها؟



يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود الموقعة معها.



3 - هل اتخذت الهيئة أي إجراءات لمعالجة التأخير بتوفير الأجهزة التعويضية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟



وهل توجد حلول وضعتها الهيئة لتدارك ذلك؟



4 - ما أسباب تأخر الهيئة في توفير السماعات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة تزيد على سنة؟ وما خطة الهيئة لمعالجة ذلك التأخير؟