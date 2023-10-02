وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، نص على ما يلي:



تتولى وزارة الداخلية طبقا للمرسوم الأميري رقم (2) الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م تنفيذ عدة اختصاصات الغاية النهائية منها «حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين والمجتمع»، ومن أهم تلك الاختصاصات «تنظيم المرور على الطرق وإصدار التراخيص اللازمة لذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح».



ونظرا لاستمرار تفاقم ظاهرة الازدحام المروري بمعدلات عالية ومطردة، وما يصاحبها من صور مختلفة للمخالفات المرورية والحوادث بأنواعها، فقد استهدفت خطة التنمية السنوية (2020/2021) معالجة هذه الظاهرة ونتائجها المقلقة من خلال مشروع (تطوير أنظمة السلامة المرورية) تكون آليات تنفيذه عبر النظم والمعايير، على أن يتم الانتهاء منه في سنة (2021/2022) وفقا لما هو وارد في تلك الخطة.



واللافت بأن هذا المشروع رغم أهميته كان في المرتبة الأخيرة من حيث نسبة الإنجاز في سلسلة مشاريع (تطوير حكومة مترابطة وشفافة) في تقرير متابعة الخطة السنوية (2022/2023) للربع الرابع الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إذ لايزال في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز بلغت 12.7% مع وصف التقرير المشار إليه بأنه مشروع متأخر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب عدم انتهاء الوزارة من إنجاز مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية في سنة (2021/2022) كما هو مخطط له في خطة التنمية السنوية (2020/2021)؟



2 - هل حاسبت الوزارة المكلفين بهذا المشروع عن عدم انتهاء أعمال التنفيذ وتسليمه في الموعد المقرر له في خطة التنمية السنوية (2020/2021)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان كل الإجراءات المتخذة مرفقا بها المستندات المؤيدة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان المبررات.



3 - كم بلغت نسبة إنجاز الوزارة لهذا المشروع حتى نهاية الربع الأول لسنة (2023/2024)؟ وما الموعد الذي حددته الوزارة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للانتهاء منه وتسليمه؟



4 - يرجى بيان أهم المؤشرات المرورية من واقع إحصائيات الوزارة وفقا للجدول المبين أدناه.



(أ) عدد المركبات المسجلة (2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022).



(ب) عدد المخالفات المرورية (2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022).



(ج) عدد الحوادث المرورية المسجلة (2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022).



(د) عدد وفيات الحوادث المرورية (2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022).



(هـ) معدل وفيات حوادث الطرق لكل مائة ألف نسمة (2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022).