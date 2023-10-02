قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة في شأن إنشاء ديوان المشورة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، قال في مقدمته ما يلي: نظرا لما في الكويت من طاقات وطنية مهدرة ولإيجاد مصادر دخل إضافية للمواطنين ما يرفع من مستوى دخل الفرد، جاءت فكرة إنشاء ديوان المشورة للاستفادة من الطاقات الوطنية من المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، حيث إن المبالغ التي تستخدم لإنفاقها على هذه الطاقات الوطنية أوفر بكثير مما سيتم إنفاقه على المستشارين الأجانب وللاستفادة من جودة وملاءمة الأفكار والتشريعات للواقع الكويتي ولثقتنا التامة بأبناء الشعب الكويتي وحرصهم على ذلك.



أتت فكرة انشاء ديوان المشورة والاستفادة من الطاقات الوطنية من المتقاعدين أو العاملين في القطاع الخاص بحيث تتم الاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية على أن تقوم الجهات في الدولة أو القطاع الخاص بطلب هذه الطاقات بحسب المواصفات وبمقابل مالي مقتطع تضعه اللائحة الداخلية لهذا الديوان على أن يكون المبلغ مقابل ساعات الاجتماعات ونوع الخبرات وليس مقابل التوظيف النظامي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إنشاء ديوان المشورة للاستفادة من خبرات المتقاعدين من أبناء الوطن بدلا من هدر خبراتهم والاستفادة منها وتقديم مبالغ مالية مقطوعة مقابل ساعات الاجتماعات».



كما قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة بشأن إنشاء أندية صحية ومراكز علاج طبيعي بالمجان للمتقاعدين، قال في مقدمته ما يلي: لأن الوقاية خير من العلاج وحرصا على صحة المتقاعدين وعدم تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية ولما يعود عليهم بالفائدة في ممارسة حياتهم اليومية بالشكل الطبيعي ولندرة مراكز العلاج الطبيعي والمصحات في الكويت وارتفاع تكلفتها على المواطنين، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إنشاء أندية صحية ومراكز علاج طبيعي بالمجان للمتقاعدين».



