نال المنتخب الكويتي للبادل المركز الثاني للنسخة الأولى من بطولة البادل العربية 2023 التي اختتمت منافساتها في دبي أمس الأول بمشاركة 11 دولة عربية، بعد أن خسر المباراة النهائية أمام نظيره المصري في المباراتين اللتين جمعتهما، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة (7-6) و(6-2) والثانية بنتيجة (6-2) و(6-2) لصالح المنتخب المصري، فيما نال المنتخب القطري المركز الثالث.



وقال رئيس نادي البادل التخصصي الكويتي عمر الزنكي إن المباراة النهائية شهدت أداء جيدا من المنتخبين طغى عليه طابع الحماس الشديد، إلا أن المنتخب المصري قدم أداء أفضل وتفوق علينا، كما ثمن جهود جميع اللاعبين والجهاز الفني الذين بذلوا قصارى جهدهم في هذه البطولة التي تطلبت التحضيرات المكثفة وقدمنا من خلالها أداء جيدا طوال البطولة وبدون أي خسارة وصولا للنهائي ولكن الرياضة قد تحمل الفوز والخسارة دائما.



وذكر أن المنتخب الكويتي حقق نتائج مميزة في مجموعات البطولة وصعد إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على العديد من الفرق القوية، وعلى الرغم من الخسارة في المباراة النهائية، فإن اللاعبين مصممون على تعزيز مكانتهم وتحقيق النجاحات في المستقبل.