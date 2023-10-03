بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، فقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، مؤكدا تضامن الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وذوي الشهداء الأبطال، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يتقبلهم مع الشهداء الأبرار وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.