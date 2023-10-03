قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير نحو بناء مجموعة من المدن الإسكانية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف الرقبة، في بيان صحافي بمناسبة يوم الإسكان العربي، أن المؤسسة أبرمت مؤخرا مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني وذلك ضمن سبع اتفاقيات تعاون مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الجانب الصيني، الهدف منها بناء مدن إسكانية متكاملة. وأوضح أن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية، إضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية لإقرار مجموعة من القوانين تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع. وأشار إلى أن الكويت تنفذ حاليا مجموعة من المشاريع الاسكانية الضخمة كمشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد والتي تخدم آلاف الأسر الكويتية. وأوضح أنه وعلى أرض الواقع جرى الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لـ 36749 قسيمة ضمن مشاريع شمال ووسط البلاد وهي في المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، إضافة إلى دخول مشروع جنوب صباح الأحمد حيز التنفيذ واستكمال طرح وتوقيع عقود مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جانب مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تعزز الإيرادات المالية للمؤسسة.



وقال الرقبة إن المؤسسة والتزاما منها بالمعايير الدولية والعربية تنفذ مشاريعها وفق أحدث تصاميم المدن الصديقة للإنسان بما يحقق الارتقاء النفسي والاجتماعي للمواطنين. وبين أن من ضمن ما تقوم به المؤسسة ومن خلال شراكاتها الإقليمية والعربية هي الاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة في تطوير المدن وتصميمها وفق أحدث طراز يوفر من خلاله مساحات شاسعة واستغلالها بشكل صحيح بيئيا وخدماتيا، ما يوفر حاجة المواطن إضافة إلى تحقيق الراحة النفسية له. ولفت إلى أن العمل مستمر لتجاوز جميع التحديات التي تعترض توفير الرعاية السكنية للمواطنين سواء كانت تشريعية أو تنفيذية على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



من جهتها، قالت مدير عام المؤسسة بالتكليف أمينة العوضي إن المؤسسة تسعى إلى توفير السكن الكريم والبيئة الصحية للمواطنين تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجه الدولة ضمن خطة التنمية، مشيدة بالجهود المثمرة من قبل العاملين بالمؤسسة بمختلف قطاعاتها.