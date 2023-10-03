أعربت وزارة الخارجية عن استنكار الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة (مالمو) بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية في تصرف مشين لا مبرر له يخالف جميع القيم والمبادئ الإنسانية ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.



وجددت «الخارجية» في بيان لها دعوة الكويت مملكة السويد إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتأجج العنف وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب، مؤكدة دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.