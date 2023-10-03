عبدالكريم العبدالله



كشفت رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية عبير التجلي عن تركيب جهاز «الرفع المركزي» الذي يستخدم للتدريب على «الوقوف» و«المشي» بهدف رفع وإسناد المريض المقعد أو من لديه صعوبة في الحركة الذاتية في 4 أجنحة مختلفة في تخصص جراحة المخ والأعصاب للرجال والنساء في المستشفى، فضلا عن توفيره في قسم العلاج الطبيعي.



وذكرت التجلي، في تصريح لـ «الأنباء»، أن تركيب الجهاز سيسهم في تقديم خدمة علاجية أفضل للمرضى داخل الأجنحة الخاصة لمن يتعذر نقلهم لقسم العلاج الطبيعي للتدريب على المشي والوقوف بأمان واستقلالية.



وأشارت الى أن الجهاز يعمل على تأهيل مرضى الجهاز العصبي بشكل أفضل وأسرع، فضلا عن أنه يساعد اختصاصي العلاج الطبيعي في تقديم خدمات علاجية أفضل.



وتابعت أن من مميزات هذا الجهاز هو التدريب على الوقوف وحفظ التوازن والمشي دون خوف من السقوط، علاوة على تعزيز الشعور بالأمان لدى المريض خلال الحركة، وبالتالي تجنب التعرض للاصابة في حال اختلال التوازن او فقدان السيطرة على حركة الرجلين أو الساعدين.



وأوضحت أن هذا الجهاز يستخدم في معظم اقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية، وحمام السباحة العلاجي التابع لاقسام العلاج الطبيعي، مبينه أن مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية يعتبر الاول على مستوى الكويت بشأن توفير هذا الجهاز في الأجنحة.