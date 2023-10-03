عبدالله الراكان



أكد نائب المدير العام لقطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.جلال الطبطبائي ان البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة وجمعية الصحافيين هو باكورة الانتاج بين الجهتين وهي دورة متميزة ومتخصصة في مجال الاعلام التربوي والذي يعتبر بحد ذاته تخصصا منفردا كما هو الحال في الاعلام الامني والعسكري والصحي، مشيرا الى ان الدورة تقام على مدار 6 اسابيع، حيث ان ختام الدورة سيكون يوم 21 ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال الاعلام، موضحا انه تمت مراعاة التزام المتدربين بجهات عملهم الأساسية وستقام الدورة بشكل متفرق لتحقيق اكبر فائدة ممكنة.



وأشار الطبطبائي خلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحافيين مساء امس في مركز بن الهيثم الى ان هذه الدورة تقام لاول مرة في الكويت تحت مسمى (الاعلام التربوي)، موضحا ان مركز بن الهيثم يتبع قطاع التدريب والجميع على استعداد لخدمة اهل الكويت في المجال التدريبي والتربوي، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في هذه الدورة وأن يحققوا الاهداف المرجوة منها.



ومن جهته، قال رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد ان الدورة تدرس لأول مرة وموجهة للمعنيين في المجال التربوي في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب



ودعا الراشد المتدربين الى الالتزام بالدورة للاستفادة منها، لافتا الى انه سيتم منح المتدربين شهادة دبلوم معتمدة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحافيين، مثمنا تعاون قياديي الهيئة على توفير كافة التسهيلات لإنجاح الدورة، كما تقدم بالشكر لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ولنائب المدير العام لقطاع التدريب م.جلال الطبطبائي ولمدير مركز بن الهيثم م.حمد الحمد على تعاونهم لإنجاح هذه البرنامج التدريبي.



ومن جانبه، اكد مدير مركز بن الهيثم م.حمد الحمد ان المركز ينظم 300 دورة سنويا بمشاركة 4000 مشارك، مشيرا الى ان المركز انشئ خصيصا لتنظيم وتقديم دورات تدريبية لموظفي الدولة اثناء الخدمة في الفترة الصباحية والمسائية في جميع المجالات سواء كانت تربوية او علمية او هندسية على حسب احتياج ومتطلبات الجهات، ولدى مركز ابن الهيثم خطة سنوية للدورات على موقع الهيئة.



وأضاف الحمد ان دورة الاعلام التربوي تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية التربوية والتعليمية، وكذلك الجامعات الخاصة وتتحدث عن الفرق بين المعلومة والاشاعة ومتى يتم الرد على الاشاعة، مضيفا ان الدورة ستكون من 1 اكتوبر وتستمر حتى 21 ديسمبر المقبل.



بدورها، قالت مشرف ومنسق البرنامج التدريبي (الاعلام التربوي) فاطمة العازمي ان البرنامج التدريبي المقرر يغطي كافة المهارات التي يحتاج إليها العاملون في العلاقات العامة في المجال التربوي.



وأضافت العازمي ان الدورة التي يشارك فيها 25 متدربا ومتدربة تهدف الى التعريف بالإعلام التربوي وإعداد وتأهيل المتحدث الرسمي وإعداد الحملات الاعلامية والتحضير لها، كما تتضمن الدورة التعريف بكيفية ادارة الازمات وطرق الرد على الشائعات بأنواعها والفنون الخبرية والمقابلات الصحافية.