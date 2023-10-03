وجّه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: تعاني منطقة غرب عبدالله المبارك من نقص الخدمات وعلى رأسها خدمات وزارة الأوقاف التدريبية والتثقيفية التي تنمي القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة عن طريق الاهتمام بالقرآن الكريم لتكوين أجيال من حفظة القرآن الكريم وأبناء



صالحيــــن بمقومـــات وسلوكيات ديننا الإسلامي الحنيف.



وقد استبشرنا جميعا خيــرا بإنشـــاء مبنـــى للدراسات الإسلامية وعلوم القرآن بمنطقة غرب عبدالله المبارك، لاسيما بعدما علمنا أنه قد تم الانتهاء من بناء المبنى وتسليمه لوزارة الأوقاف منذ مدة ليست بالقصيرة، ولكن حتى تاريخه لم يتم تشغيل المبنى وتحويله لمنارة جديدة لتنمية المهارات الشرعـيــة والتـربـويـــة والعلاقات الاجتماعية والرياضية ومهارات الحياة لدى أبنائنا بإشراف الوزارة.



وطالب تزويده وإفادته بالتالي:



1 - هل تم الانتهاء من بناء مبنى الدراسات الإسلامية وهل تسلمته الوزارة؟



2 - إن كانــت الإجابــة بنعم، يرجى تزويدي بموعد الاستلام وأسباب عـــدم تشغيــل المبنى وضمه لإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن



وتحويله لمنارة شرعية وتربوية أسوة بالمراكز في المحافظات الأخرى على الرغم من تسلمه؟



3 - يرجى تزويدي بخطة الوزارة الإنشائية لمنطقة غرب عبدالله المبارك على صعيد (الترميم، والإنشاء) وتوضيح ما تم الانتهاء من بنائه ومواعيد تشغيل هذه المباني الإنشائية.



4 - يرجى تزويدي بخطة الوزارة تدريبيا وتثقيفيا (شرعي وتربوي ودعوي) لأبناء منطقة غرب عبدالله المبارك ونسبة إنجازها والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه الخطط.