وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، قال في مقدمته: دعت الوزارة سفارات بعض الدول دون غيرها لتقديم أسماء شركات في مجال الطرق. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما هي السفارات التي دعتها؟



2 - ما أسس اختيار هذه السفارات دون غيرها؟



3 - ما الأسباب التي دعت الوزارة لاستبعاد السفارات الأخرى؟



4 - ما هي السفارات التي حضرت الاجتماع؟ وهل يوجد محضر للاجتماع إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع وصورة ضوئية من ترشيحات السفارات للشركات المعنية ونبذة عن خبرة هذه الشركات؟