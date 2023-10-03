أعلنت شركة كامكو إنفست، عن افتتاح مكتبها الجديد، كامكو إنفست - لندن، ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي علامة بارزة في استراتيجية نمو الشركة، ما يعزز التزامها بتوفير فرص استثمارية استثنائية وقدرات إدارية لقاعدة عملائها.

وسيكون مكتب لندن الجديد في المرحلة الأولى بمنزلة مركز لإدارة الاستثمارات البديلة لدى كامكو إنفست، وخاصة الاستثمارات العقارية.

ولا تقتصر هذه الخطوة كونها شهادة على النمو المطرد للشركة، إنما على المرونة التي تتمتع بها أسواق العقارات العالمية والفرص الواسعة التي توفرها عبر مختلف الاستراتيجيات ومستوى المخاطر والعوائد.



فقد عينت كامكو إنفست حسن فران، الخبير في قطاع العقارات، لقيادة مكتب لندن كرئيس تنفيذي. ينضم فران إلى الشركة قادما من شركة كوشمان آند ويكفيلد، حيث قاد على مدى السنوات الأربع الماضية النشاط الاستثماري العابر للحدود لفريق أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع مستثمرين من الشرق الأوسط.

وباعتباره مسؤولا عن الاستثمارات الدولية، فقد قاد الفرق الاستشارية في صفقات مع عملاء من منطقة الشرق الأوسط ونيابة عنهم. وقبل توليه هذا المنصب، عمل فران لمدة 8 سنوات في شركة سافيلز كرئيس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

إن خبرة فران العريقة وعلاقاته المميزة سيكون لها دور فعال في تطوير مكتب لندن ليصبح عنصرا حيويا في شبكة مكاتب المجموعة. وعلق فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامكو إنفست قائلا: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح كامكو إنفست - لندن وتعيين حسن فران رئيسا تنفيذيا.

وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا الإستراتيجية لتوسيع تواجدنا في أسواق رأس المال الرئيسية وتوفير خدمات وحلول استثمارية لا مثيل لها لعملائنا».



وأضاف: تتمتع المملكة المتحدة بمكانة فريدة ومرموقة كمركز مالي عالمي. إن إطارها التنظيمي المتطور وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يجعلها موقعا مثاليا لتوسع كامكو إنفست خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال ترسيخ وجودنا في لندن، فإننا نضع أنفسنا في موقع استراتيجي للاستفادة من النظام المالي العميق في المملكة المتحدة وتزويد عملائنا بخدمات استثمارية شاملة ومتنوعة.



وقال محمد فهد العثمان، الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست: يعد التوسع في المملكة المتحدة خطوة استراتيجية تتوافق مع سعينا لمواصلة تقديم قيمة مضافة لعملائنا.

وسيسهم هذا التوسع في اقتناص فرص استثمارية واستراتيجيات جديدة وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات العقارية، ما يعزز من قوة محفظتنا العقارية وانتشارها العالمي. فعلى مدى 8 سنوات، قمنا ببناء سجل حافل من الإنجازات في قطاع العقارات الدولية.

ومع تواجدنا الجديد في لندن، إلى جانب الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فران، أنا على ثقة من أننا سنطور من خدماتنا في إدارة الاستثمارات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة.



ولقد رسخت كامكو إنفست مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين الباحثين عن فرص في أسواق العقار الدولي. وتدير الشركة مجموعة من 21 عقارا تجاريا عالميا، تغطي أكثر من 4 ملايين قدم مربعة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار أميركي.