هل هناك أطعمة يمكن أن تساعدك في الإقلاع عن التدخين؟

النيكوتين مادة كيميائية موجودة في التبغ تجعل الإقلاع عن التدخين أمرا صعبا، حيث يؤثر على الدماغ ووظائف المخ.

والنيكوتين مادة قلوية ومنشطة يتم إنتاجها بشكل طبيعي وتوجد في جنس من النبات يتبع الفصيلة الباذنجانية، من عائلة الباذنجانيات.

وهذا يعني أن هناك جرعات صغيرة من النيكوتين في الفواكه والخضراوات الشائعة التي نتناولها كل يوم. وأضاف: «يتم قياس النيكوتين الموجود في نباتات الباذنجانيات وغيرها من الأطعمة بالميكروغرام.

ومليون ميكروغرام يساوي غراما واحدا، وبالتالي فإن المستويات ضئيلة. ومع ذلك، من الجيد أن يفهم الناس ماهية النيكوتين وأين يمكن العثور عليه». 1 - الباذنجان: يقول ماركوس: «أحد الأطعمة اليومية التي تحتوي على النيكوتين، هو الباذنجان.

إن الباذنجان هو في الواقع نبات كبير من عائلة الباذنجانيات، وستجد أن كل غرام من هذا النبات يحتوي على 100 ميكروغرام من النيكوتين».

ومع ذلك، ستحتاج إلى تناول 10 كغ من الباذنجان لتستهلك نفس كمية النيكوتين التي تستهلكها السيجارة. 2 - البطاطا: يوضح ماركوس: «في المتوسط، يمكن أن تحتوي حبة البطاطا على نحو 15 ميكروغرام/غرام من النيكوتين.

وتحتوي البطاطا الناضجة والخضراء على تركيز أعلى من النيكوتين (نحو 42 ميكروغرام/ غرام)، ولكن لحسن الحظ تكون احتمالية استهلاك البطاكا على هذا النحو أقل».

وتابع: «مع ذلك، إذا قررت هرس البطاطس، فقد يزيد تركيز النيكوتين إلى 52 ميكروغرام/غرام». 3 - القرنبيط: أشار ماركوس إلى أن أحد الأطعمة اليومية الأكثر إثارة للدهشة التي تحتوي على النيكوتين هو القرنبيط، موضحا: «على الرغم من أن القرنبيط لا ينتمي في الواقع إلى عائلة نباتات الباذنجانيات، إلا أنه يحتوي على نحو 16.8 ميكروغرام/غرام من النيكوتين».

4 - الفلفل الأخضر: يقول ماركوس: «قد تكون كمية صغيرة فقط، ولكن الفلفل الأخضر اليومي يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 و9.2 ميكروغرام/ غرام من النيكوتين». 5 - الشاي: يعد الشاي أيضا جزءا من عائلة الباذنجانيات. وبحسب ماركوس: بعض أنواع الشاي المخمر وسريع التحضير (الأسود والأخضر) يمكن أن تحتوي على النيكوتين.

المصدر: «ذي صن»





