الدوحة - فريد عبدالباقي



عاشت الكرة القطرية ليلة حزينة بعد الخسارة التي تعرض لها فريقا السد والدحيل في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023، حيث تلقى السد خسارة كبيرة خارج أرضه أمام ناساف كارشي الأوزبكي 1-3، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على ستاد مدينة كارشي بولاية قاشقادري الأوزبكية، وذلك لحساب مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني.



وتجمد رصيد السد عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الثالث، فيما يتصدر ناساف الأوزبكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يمتلك الشارقة الإماراتي 3 نقاط بعد فوزه على الفيصلي الأردني بهدف نظيف.



ولعب السد بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه أكرم عفيف لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة 87.



وفي مباراة أخرى، خسر الدحيل على أرضه ووسط جماهيره أمام برسبوليس الإيراني بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب المجموعة الخامسة. سجل هدف المباراة الوحيد أميد عاليشاه في الدقيقة 63 من المباراة، ليرتفع برسبوليس رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف النصر السعودي الذي يتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على ضيفه استقلال دوشنبه من طاجيكستان 3-1، واحتل الدحيل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع استقلال دوشنبه.



هذا، وتعالت الأصوات المطالبة بإقالة البرتغالي برونو ميغيل، والأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدربا السد والدحيل، وذلك بعد تعثر الفريقين في دوري أبطال آسيا، واقترابهما من توديع منافسات دور المجموعات.