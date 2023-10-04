عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة الأسبق د.محمد الهيفي أن الملتقى الطبي الاعلامي تحت شعار «تسلم الايادي» يخص الاطباء الذين يعتبرون جزءا مهما في المجتمع، مهمتهم تعزيز الصحة في المجتمع.



جاء هذا في كلمة له على هامش الملتقى الاعلام الطبي تحت رعايته وحضوره، علما أن الرئيس الفخري للملتقى فهد المعجل وتقديم الحفل من المذيع عبدالعزيز درويش.



وبين د.الهيفي أن هذه المبادرة تهتم بشكر الاطباء، خاصة الاطباء المتميزين، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالقطاع الطبي البشري وتحفيزهم وتشجيعهم، موجها لجميع الاطباء تحية شكر وعرفان على ما يقومون به من جهود في انقاذ المرضى والحفاظ على سلامتهم.



من جانبه، أعلن رئيس مبادرة الملتقى الاعلامي الطبي الأول جمال العدواني عن انطلاق «الشمعة الاولى» للملتقى برعاية وحضور وزير الصحة الاسبق د.محمد الهيفي بالتعاون مع جمعيتي «أطباء الاسنان» و«العلاقات العامة الكويتية».



وذكر انه تم من خلال الملتقى تكريم عدد من الاطباء تميزوا في المجال الاعلامي الطبي، كما تم تكريم الجهات المشاركة.



وبين أن الهدف من هذا الملتقى هو تحفيز الكوادر الطبية الكويتية المتميزة في المجال الاعلامي الطبي، مشيرا الى أن فكرة هذا الملتقى جاءت بعد تعرض الوسط الطبي لانتقادات خلال الآونة الاخيرة، في الوقت الذي يتميز عدد كبير من الاطباء بإبداعاتهم وتخصصاتهم الطبية.



وبين أن نقل المعلومات الصحية للجمهور يأتي من هؤلاء الاطباء والذين نحرص على تحفيزهم لتقديم رسالة توعوية للمجتمع.



وأفاد بأن الملتقى تضمن حلقة نقاشية لأستاذ علم النفس د.حسن الموسوي بعنوان «الطب والإعلام»، ومن ثم تم إطلاق حفل تكريم الاطباء في مختلف التخصصات، مشيرا الى أن شخصية الملتقى كانت للدكتور طارق سنان من خلال تجربته في المجال الاعلامي والطبي.



وأوضح أن رسالتنا في الملتقى هي اننا مبادرة شبابية لتشجيع المنظومة الطبية.



بدوره، أكد استشاري الامراض المعدية د.غانم الحجيلان أن هذا الملتقى يعتبر تشجيعا وتحفيزا للأطباء من خلال تكريمهم على ما قاموا به من جهود مميزه يشكرون عليها، لافتا الى أن الاطباء بدأوا يواكبون الثورة الاعلامية والمعلوماتية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ايصال المعلومات بدقة وصحيحة للجمهور، ونفي الشائعات والمعلومات الخاطئة التي تسبب قلقا وبلبلة للجمهور والمرضى.



ولفت الى أن واجب الاطباء ليس فقط بخدمة المرضى مباشرة، بل ايضا بالنصح والتوعية وإيصال المعلومات الطبية الصحيحة سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان.